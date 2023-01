Ryan do Nascimento Silva, de 18 anos, foi assassinado em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio - Reprodução/ Redes sociais

Ryan do Nascimento Silva, de 18 anos, foi assassinado em Bento Ribeiro, Zona Norte do RioReprodução/ Redes sociais

Publicado 09/01/2023 22:29

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do motoboy Ryan do Nascimento Silva, de 18 anos, baleado em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, na noite de domingo (8). Segundo amigos nas redes sociais, Ryan teria sido alvo de um grupo de bate-bolas da região quando saía para fazer uma entrega.

O jovem chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu e morreu. Ele levou um tiro no peito. Investigadores tentam identificar o autor e esclarecer as motivações do crime. A DHC já ouviu o pai de Ryan e busca outras testemunhas.

"Triste demais isso, tudo por causa de um pedaço de pano e de apenas quatro dias de Carnaval. Uma vida inocente se perde por causa dessa guerra sem fim que se formou em Bento Ribeiro e Marechal, mais um que se vai", escreveu um amigo.

Nesta segunda-feira (9), familiares e amigos soltaram fogos em homenagem ao rapaz.

Vai com Deus menor, a gente te ama. pic.twitter.com/pppd9Z0GLU — Hrplto (@HRplto) January 9, 2023

O enterro de Ryan está marcado para acontecer no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na terça-feira (10), às 13h30.