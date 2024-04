Luís Henrique da Silva Rocha, 19 anos, conhecido como DJ Pudou, estava perto de casa quando foi atingido - Rede Social

Publicado 03/04/2024 10:38 | Atualizado 03/04/2024 16:16

Rio - Um DJ morreu após ser baleado durante um tiroteio no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, na madrugada da última terça-feira (2). Luís Henrique da Silva Rocha, 19 anos, conhecido como DJ Pudou, estava perto de casa quando foi atingido. Segundo familiares e amigos, os tiros teriam partido de policiais militares que realizavam uma operação na região.



A PM, no entanto, apesar de confirmar a ação de equipes do 41° BPM (Irajá) para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região, informou que no momento em que o DJ foi atingido os agentes já não estavam mais na comunidade e foram acionados apenas para verificar a entrada do ferido na UPA.



Durante a operação, os policiais informaram ainda que foram atacados a tiros por um grupo de homens armados durante um patrulhamento na localidade conhecida como Boca do Escadão. Após o cessar dos disparos, os agentes encontraram um dos suspeitos de envolvimento no ataque à equipe ferido no local do confronto. Com ele foram apreendidos um fuzil, com carregador e munições. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A ocorrência foi apresentada na 39ª DP (Pavuna).



O enterro do DJ será nesta quarta-feira (3) no Cemitério Ricardo de Albuquerque às 14h. Ele deixa a mulher, que está grávida de cinco meses.

Procurada, a Polícia Civil informou que a a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Luis Henrique da Silva Rocha, de 19 anos.



“Diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer o caso”, disse em nota.