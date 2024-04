Quadrilha foi presa em flagrante no Centro da Cidade - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 03/04/2024 12:43

Rio - Seis pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (2), por aplicar o golpe do falso empréstimo consignado. O grupo foi encontrado em um escritório clandestino, no Centro da Cidade, e autuado por formação de quadrilha.



De acordo com a corporação, agentes da 15ª DP (Gávea) receberam denúncias sobre a ação criminosa. A dinâmica da quadrilha consistia em entrar em contato com idosos que já tinham empréstimos regularmente contratados e oferecer a renovação da dívida, com a promessa de redução de parcelas e taxas de juros, garantindo, ainda, uma espécie de troco em dinheiro.



Ainda segundo a polícia, após aceitar a oferta, a vítima recebia o valor da diferença do saldo positivo creditado em sua conta e, sob o argumento de uma suposta amortização, transferia o dinheiro para as contas da empresa ilegal. A vítima, no entanto, não percebia que havia feito um novo empréstimo com mais parcelas e saldo devedor maior, além de ter os saldos, eventualmente recebidos, retirados de sua conta.



O escritório da quadrilha no Centro da Cidade foi montado há aproximadamente um mês, mas as investigações apontam que o grupo mudava a localização com frequência para evitar possíveis fiscalizações. Durante a ação, os agentes ainda apreenderam diversos materiais como computadores, cadernos com diversas anotações e todo o aparato que sustentava o escritório do crime.