Quadrilha utilizava uniforme da Prefeitura do Rio - Reprodução

Quadrilha utilizava uniforme da Prefeitura do Rio Reprodução

Publicado 22/03/2024 11:15

Rio - Cinco pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira (21), em Niterói, na Região Metropolitana, acusadas de integrar uma quadrilha que se passava por agentes de saúde para aplicar golpes do empréstimo consignado. Os criminosos, que fingiam ser funcionários da Prefeitura do Rio, foram encontrados dentro de um call center, no Centro de Niterói.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a quadrilha ligava para as vítimas afirmando ser da Clínica da Família e dizia que precisa ir até a residência do paciente para realizar um cadastro para conseguir atendimento em uma unidade de saúde pública.

Ainda segundo a corporação, chegando no local os estelionatários, trajando fardas idênticas às dos agentes municipais de saúde, tiravam uma foto do rosto e dos documentos pessoais das vítimas. Dessa forma era possível realizar as transações bancárias comprovando, com as imagens, a etapa da biometria facial.

Além dos presos, os agentes da 79ª DP (Jurujuba) ainda apreenderam computadores, cadernos de anotações com dados pessoais e bancários das vítimas, celulares, camisetas com logotipo da prefeitura e crachás.

Também foram recolhidos diversos cartões bancários, que devem ajudar a localizar as possíveis vítimas dessa quadrilha.