Carro arrastado pela correntezaPrint de vídeo

Publicado 22/03/2024 22:03 | Atualizado 22/03/2024 22:09

A chuva ainda pode causar estragos no estado do Rio. De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), oito municípios correm risco muito alto de deslizamento. São eles: Angra dos Reis e Mangaratiba, na Costa Verde, Petrópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana, e São Gonçalo, Maricá, Niterói, e Magé, na Região Metropolitana.





O Cemaden-RJ também alerta para alto risco de deslizamentos de terra em Belford Roxo, Paraty, Nova Iguaçu, Paracambi, Japeri e Teresópolis.



O Cemaden-RJ também alerta para alto risco de deslizamentos de terra em Belford Roxo, Paraty, Nova Iguaçu, Paracambi, Japeri e Teresópolis.



Já o sistema Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), registrou o transbordo dos Rios Macaé e Bonito, ambos na altura de Lumiar, em Nova Friburgo, Região Serrana do Estado; houve ainda registro de transbordamento no Rio São Pedro, na região de Severina, em Macaé. Petrópolis também está em estágio de crise após três pessoas morrerem soterradas na tarde desta sexta-feira (22) . De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil do município contabilizou 109 registros de ocorrências, sendo 75 deslizamentos, por conta da chuva que começou nesta quinta-feira (21) até às 19h45 desta sexta-feira (22).

Em Petrópolis, a subida do nível do Rio Quitandinha está acima do normal, segundo o Alerta de Cheias. Também há iminência de transbordo do Rio Macacu, na região de Japuíba, em Cachoeiras de Macacu.

Até às 20h desta sexta, 22 sirenes foram acionadas no estado, sendo 18 em Petrópolis. Cachoeiras de Macacu, com três, e Magé, com uma, também estão em alerta.