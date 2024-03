À esquerda, o Coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado da Defesa Civil; à direita, o governador Cláudio Castro - Governo do Estado / Reprodução

À esquerda, o Coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado da Defesa Civil; à direita, o governador Cláudio CastroGoverno do Estado / Reprodução

Publicado 22/03/2024 18:48 | Atualizado 22/03/2024 19:38

Rio – O governador Cláudio Castro concedeu coletiva de imprensa nesta sexta-feira (22), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, no Centro, sobre os pontos mais impactados pelas chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro e as previsões para o fim de semana.

Segundo Castro, a Região Serrana é um dos pontos mais afetados, em especial Petrópolis . De acordo com a prefeitura da cidade, pelo menos 49 ocorrências já foram registradas no município, como transbordamentos e bolsões d'água. O governador afirmou que a rodovia Rio-Petrópolis foi fechada preventivamente, com pontos de alagamento.

"Estamos com um problema muito sério em Petrópolis, sobretudo no bairro Independência, com alguns deslizamentos. O Corpo de Bombeiros estava com dificuldade de chegar, mas já conseguimos. Lá já choveu mais de 200mm nas últimas 12 horas, então realmente é uma chuva bem severa. Temos, até agora, notícias de pelo menos três pessoas soterradas. Uma já foi recuperada com vida. Estamos mandando os cachorros [farejadores] para Petrópolis, para que a gente possa ir atrás dessas pessoas com vida."

Caso os problemas na Região Serrana aumentem, o governador afirmou que pode ir a Petrópolis ainda hoje junto ao Coronel Leandro, secretário de Estado de Defesa Civil.

"O Corpo de Bombeiros já está no local atuando e estou em contato com a prefeitura. Estamos conseguindo agir rapidamente para ajudar a população. A Serra já é uma região com um histórico geológico complexo e, se não fossem as obras que o Estado realizou, como as contenções de encostas e a primeira fase da recuperação do Túnel Extravassor, a situação seria pior", afirmou Castro.

O governador disse ainda que há transbordamentos que começam a ficar em alto risco em Magé, Friburgo, São João de Meriti e Duque de Caxias e no Rio Acari, na capital. O governador também falou da casa desabada em Nilópolis e disse que o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) está enviando maquinário para tirar a água do local, que interrompe o curso do rio e gera alagamento.

O governador chamou atenção para cidades da Região Metropolitana e Costa Verde estão sem energia: "Também temos, sobretudo em Niterói, São Gonçalo e Angra dos Reis, muitos clientes sem energia. Tanto a Aneel quanto a Light já estão trabalhando para reestabelecer a energia nesses lugares", disse.

Castro também alertou moradores das regiões Norte e Noroeste do estado: "Eu queria alertar à população destas regiões porque segundo monitoramento do Inea, há uma grande possibilidade de termos uma chuva na casa de 200mm no sábado e domingo. Estamos reforçando nossas equipes nessas regiões, mas é importante que a população fique muito atenta aos avisos das Defesas Civis Estadual e Municipal", afirmou.



A previsão de fortes chuvas para esta sexta-feira (22) fez o governador Cláudio Castro decretar ponto facultativo no estado. A medida foi seguida pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, que também fez este decreto para a cidade do Rio.

Com o grande volume de água, o acesso a Petrópolis foi interditado na BR-116 e várias ruas ficaram alagadas.Foi registrado também o transbordamento dos rios Quitandinha e Piabanha.

Na região, o Corpo de bombeiros realiza busca por cinco vítimas de um desabamento de edificação no bairro Independência. Até o momento, três pessoas foram resgatadas com vida no local.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está entregando à cidade 232 colchões, 100 fardos de água, 200 kits de limpeza, 200 kits de higiene e 100 kits de enxoval. Para servir como pontos de apoio, escolas estaduais do bairro Independência - o Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, e o Colégio Estadual Princesa Isabel, em Quitandinha - estão sendo mantidos abertos.