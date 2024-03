Prefeitura de Angra dos Reis - Google Maps

Prefeitura de Angra dos ReisGoogle Maps

Publicado 22/03/2024 17:12

Rio- O Rio de Janeiro está todo em alerta devido às fortes chuvas que atingem o estado, nesta sexta-feira (22), e que deve se prolongar ao longo do fim de semana. Municípios da região da Costa Verde emitiram notificações para a população. Ainda não há registro de graves ocorrências.

O Governo do Rio alertou para o risco de deslizamento em Angra dos Reis, através das redes sociais. Na cidade, o maior volume em 24h ocorreu na Serra d‘Água, com 71 mm. A chuva arrancou manilhas da pista que liga a estrada do bairro até o Recanto das Pedras. Nesta quinta-feira (21), a Prefeitura anunciou a abertura preventiva de 12 escolas municipais, além da Casa da Cultura da Vila do Abraão, na Ilha Grande, para receber famílias que vivem em áreas vulneráveis para deslizamentos, alagamentos e outros possíveis efeitos das chuvas. De acordo com o município, todas as famílias que quiserem ir para esses espaços vão receber colchões, roupa de cama, alimentação, assistência social e de saúde.

As escolas municipais que servirão como ponto de apoio são: Júlio César Larangeiras (Parque das Palmeiras); Profª Tânia Rita (Belém); Cemei Júlia Moreira da Silva (Bracuí); Coronel João Pedro Almeida (Camorim); Poeta Carlos Drumond de Andrade (Camorim Pequeno); Pref. José Luiz Ribeiro Reseck (Frade); Tereza Pinheiro de Almeida (Japuíba); Benedito dos Santos Barbosa (Monsuaba); Prof. José Américo Lomeu Bastos (M. do Abel); Prof. Antônio José Novaes Jordão (M. do Peres); Frei Bernardo (P. Mambucaba); Pedro Soares (Provetá – Ilha Grande).

A Polícia Militar faz ações preventivas em Angra dos Reis e disse estar em alerta para situações em toda a Costa Verde.

Em Paraty, a Defesa Civil reiterou o alerta para as fortes chuvas e informou que a previsão é de um acumulado de chuvas superior a 150 mm no município. O órgão pediu a todos que evitem as áreas de risco e comuniquem qualquer situação pelo telefone 199. Moradores que vivem perto de áreas de encostas e áreas ribeirinhas devem redobrar a atenção. "As equipes da Defesa Civil estarão de prontidão para atender a população de Paraty", disse a nota.

A secretária de saúde do município, Carla Lacerda, informou que a pasta está organizada e planejada para atender a população. "Nossas unidades de saúde estão à disposição a partir do alerta de alagamentos na cidade", informou. Ela recomendou ainda que os moradores fiquem de olho nas redes sociais para novas informações.

A prefeitura de Mangaratiba solicitou que a população não saia de casa e informou que a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão de prontidão para emergências.

Todas as cidades da Costa Verde declararam ponto facultativo nesta sexta e cancelaram aulas da rede municipal. Apenas os serviços essenciais seguem em funcionamento normal.