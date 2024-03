Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio - Divulgação / COR

Publicado 22/03/2024 15:51 | Atualizado 22/03/2024 16:56

A chuva que cai no município do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) causou transtorno em grandes vias do Centro. Na Avenida Presidentes Vargas, um bolsão d´água chegou a ocupar a faixa da pista central, no sentido Candelária, na altura da Rua Marquês de Sapucaí, e gerou um intenso engarrafamento. O Centro de Operações Rio informou que, após três horas de interdição, a pista foi liberada por volta das 16h50.

A poucos quilômetros dali, um bolsão d´água também atrapalhou o trânsito na Av. Mem de Sá, na altura da Rua dos Inválidos. Também houve registro de bolsões na Rua do Lavradio, na altura da Rua dos Arcos, ainda no Centro, e na rua do Catete, na Zona Sul. Segundo o COR, todos esses pontos já estão livres após ação da Prefeitura.

No início da tarde, o Centro de Operações Rio (COR) já havia registrado alagamentos na Estrada do Galeão, na altura da Viação Ideal, no Cacuia; e bolsões d'água na Estrada do Galeão, na altura da Rua Copenhague, no Jardim Carioca, e na Rua Eutíquio Soledade, na altura da Rua Capanema, em Tauá. Todos os pontos na Zona Norte.

O órgão informou que núcleos de chuva mais intensos permanecem atuando sobre as Zonas Norte, Sul e Centro do Rio: "Previsão de chuva moderada a forte nestas regiões na próxima hora", pontuou.



"Tivemos pancadas mais fortes na Ilha do Governador (Cacuia, Tauá e Jardim Carioca fazem parte) e Anchieta. Em ambos os lugares o acumulado já é bastante elevado e temos vários pontos de alagamentos", disse o prefeito Eduardo Paes nas redes sociais.

Nesses pontos, é esperada a passagem de uma frente fria que poderá resultar em acumulados bastante significativos de chuva, ocasionando em alagamento, enxurradas e inundações.