Ilha do Governador registra alagamentos - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 22/03/2024 14:40 | Atualizado 22/03/2024 14:46

Rio - Alguns bairros do Rio de Janeiro, especialmente na Zona Norte, já começam a sofrer com a chuva - que ainda não caiu com a intensidade prevista pelos canais de meteorologia - desta sexta-feira (22). No início da tarde, o Centro de Operações Rio (COR) registrou alagamentos na Estrada do Galeão, na altura da Viação Ideal, no Cacuia; e bolsões d'água na Estrada do Galeão, na altura da Rua Copenhague, no Jardim Carioca. E também na Rua Eutíquio Soledade, na altura da Rua Capanema, em Tauá.

Há bolsão d'água na Estrada do Galeão, na altura da Rua Copenhague, no Jardim Carioca. Equipes da Prefeitura acionadas para o local. Evite deslocamento pela região! #CORInforma pic.twitter.com/fbr8pCbbap — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 22, 2024

Ainda segundo o COR, os maiores acumulados de chuva registrados entre 23h10 de quinta-feira e 13h50 de sexta estão nos seguintes pontos:



Ilha do Governador - 13h45 - 29,4mm

Anchieta - 13h15 -25,8mm

Tijuca/Muda - 13h45 - 18,4mm

Tijuca - 13h30 - 15,2mm

Alto da Boa Vista - 13h45 - 15,0mm

O órgão informou que núcleos de chuva mais intensos permanecem atuando sobre as Zonas Norte, Sul e Centro do Rio: "Previsão de chuva moderada a forte nestas regiões na próxima hora", pontuou.

Já prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou em suas redes sociais que "tivemos pancadas mais fortes na Ilha do Governador (Cacuia, Tauá e Jardim Carioca fazem parte) e Anchieta. Em ambos os lugares o acumulado já é bastante elevado e temos vários pontos de alagamentos".

Alô, motoristas. Há alagamento na Estrada do Galeão, na altura da Viação Ideal, no Cacuia. Não se desloquem pela região, equipes da Prefeitura acionadas. #CORInforma pic.twitter.com/zXXuxqmnBQ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 22, 2024

Paes, mais uma vez, apelou para a população "não insistir nos deslocamentos nessas áreas" e reforçou que uma tempestade histórica é esperada para as próximas 72 horas. Como forma de amenizar os possíveis estragos provocados pelo volume de água, ele acompanhou a decisão do governador Cláudio Castro (PL) e decretou ponto facultativo no município, que está 'deserto" nesta sexta.

Nesses pontos, é esperada a passagem de uma frente fria que poderá resultar em acumulados bastante significativos de chuva, ocasionando em alagamento, enxurradas e inundações.