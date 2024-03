Rua das Marrecas amanhece sem movimento - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia



Publicado 22/03/2024 12:22 | Atualizado 22/03/2024 14:13

Rio - Com previsão de temporal para esta sexta-feira (22), e diante dos alertas das autoridades, as ruas do Centro da Cidade estão vazias, com grande parte do comércio fechado. Próximo ao metrô da Carioca, onde costumam circular dezenas de pedestres em dias de semana, as calçadas da rua Senador Dantas e da rua das Marrecas, não teve quase ninguém passando.



A região da Lapa, que também costuma ter movimento, principalmente de turistas, estava completamente deserta nesta sexta (22).



Diante dos alertas da previsão, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, recomendou que as pessoas ficassem em casa nesta sexta-feira. Há alertas de alagamento, enchentes e fortes chuvas acompanhadas de vento.



Ponto Facultativo



Com um alerta meteorológico para tempestades em todo o estado do Rio de Janeiro, o Governador Cláudio Castro decretou ponto facultativo em todo o Estado do Rio nesta sexta-feira (22). A decisão foi anunciada em caráter de urgência no início da noite desta quinta (21).



As aulas da rede estadual foram suspensas, e as escolas servirão como ponto de apoio para atender a população.



Além de Castro, diversos municípios também aderiram ao ponto facultativo, como Rio, Niterói, São Gonçalo, Queimados, Itaguaí e Maricá.



O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou a dispensa dos serviços das repartições públicas municipais nesta sexta (22). Com isso, o Detran informou que não haverá expediente nesta sexta. Quem tinha agendamento para hoje, pode voltar em cinco dias úteis sem precisar agendar. O mesmo aconteceu com o Tribunal de Justiça do Rio, que suspendeu as atividades e os prazos processuais - no âmbito do primeiro e segundo graus - em todo o Estado.

Chuva em Caxias



Outro ponto do estado que tem sofrido com os temporais de 2024, a Baixada Fluminense foi umas das primeiras regiões atingidas pelas chuvas desta semana, que começou na quarta-feira (20).



Apesar dos alertas de risco e recomendações para ficar em casa, muitas pessoas ainda saíram pelas ruas de Caxias nesta sexta-feira (22). Durante o dia as lojas do calçadão funcionaram normalmente e houve movimento no local.



Já os camelôs do calçadão estão fechados, como costuma acontecer em dias de chuva.



“Aqui onde a gente trabalha é abaixo do nível do mar. A maré encheu, o rio não vai suportar, e aí querendo ou não querendo enche tudo. A população não ajuda também, jogando garrafa pet no meio da rua”, desabafou Wilton Faria, que trabalha como ambulante na região há 36 anos.



O município de Duque de Caxias está em estágio de atenção, devido a previsão de temporais, desde quinta-feira (21). A Defesa Civil pede aos moradores de área de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e que liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.



Tempo



O temporal previsto para começar nesta quinta (21) chegou às Zonas Norte e Oeste e deve se espalhar nesta sexta-feira (22) por outras regiões.



A chuva está prevista para chegar na parte da tarde de sexta (22) e deve se estender até a noite, com risco de temporal. A temperatura também caiu drasticamente. A mínima prevista é de 20°C e máxima de 29°C.



O Corpo de Bombeiros trabalha com efetivo dobrado em regiões de maior risco para garantir agilidade no socorro, em caso de necessidade. A recomendação é que a população se mantenha em lugares seguros e evitem circular nesta sexta-feira (22).