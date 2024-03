Desabamento de imóvel em Petrópolis: tristeza e dor - reprodução

Publicado 22/03/2024 21:28

Rio - A Ação da Cidadania lançou uma campanha para arrecadar doações a vítimas afetadas pelo temporal que causou diversos estragos no Rio de Janeiro, principalmente na Região Serrana, nesta sexta-feira (22). De acordo com a organização, um levantamento está sendo feito para o envio imediato de alimentos, água mineral, kits de higiene e limpeza.

Um desabamento de um edifício de três andares matou três pessoas nesta tarde, em Petrópolis, que está em estágio de crise por conta das fortes chuvas. Outras duas vítimas seguem soterradas e quatro foram resgatadas com vidas. De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil do município contabilizou 109 registros de ocorrências, sendo 75 deslizamentos.