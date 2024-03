Ação foi realizada por agentes da 37ªDP - Divulgação

Publicado 22/03/2024 19:22

Rio- A Polícia Civil prendeu quatro mulheres acusadas de aplicar golpes contra beneficiários do INSS, contratando empréstimos consignados fraudulentos nas contas das vítimas. A ação foi realizada pela 37ªDP (Ilha do Governador), nesta sexta-feira (22).

Rita de Cássia Moreira de Sant'Anna, Ana Beatriz Luis Santos, Glaucea Albino dos Santos e Taiane dos Reis da Silva vão responder pelo crime de associação criminosa.



Após denúncia, a equipe da 37º DP foi até uma sala comercial e prendeu as quatro mulheres.



As investigações mostram que Rita, suposta gerente da empresa do crime, era responsável pela contratação e treinamento das supostas funcionárias, que eram contratadas inicialmente para comercializar um cartão de descontos, mas posteriormente eram captadas e treinadas para aplicar golpes contra os aposentados que recebiam benefícios do INSS.



De acordo com o delegado Felipe Santoro, no local, foi encontrado um roteiro com o passo a passo ensinado pela mentora do negócio criminoso. Todo o texto era escrito e devia ser utilizado pelas "funcionárias" do "callcenter do golpe" para tentar ganhar a confiança da vítima.



"A captação do cliente era feita diretamente por um programa de computador, que continha uma gama de beneficiários do INNS, que eram escolhidas de forma aleatória. Assim que uma suposta vítima atendia a chamada, eram ofertados um "Cartão Desconto" em farmácias, supermercados, postos de gasolina e outras lojas credenciadas. Ocorre que tal oferta era inexistente, servindoa penas de uma isca para que as golpistas, que se passavam por supostas vendedoras, fossem a casa do cliente e neste momento ela conseguiam fotos da identidade e selfies para geração do link propiciando abertura de contas em bancos digitais", explicou o delegado.

Ainda segundo ele, após terem as contas abertas em diversos bancos, as criminosas solicitavam empréstimos altos em nome das vítimas, que sequer sabiam que foram abertas contas em seus nomes.

Foram apreendidos no local laptops, telefones e cadernos de anotações que em uma análise superficial dão conta do possível prejuízo, causado por este callcenter do golpe aos aposentados. "O local era montado como se fosse um verdadeiro local de trabalho e pela quantidade de nomes anotados, podemos afirma que trata-se de um golpe muito rentável", comentou Santoro.

Uma das vítima compareceu na Delegacia e narrou o golpe contando que estava em casa quando recebeu uma ligação e uma mulher alegava havia disponibilizado um cartão de benefícios que daria direito a descontos em diversos estabelecimentos comerciais.

A princípio, a proposta era interessante, e ela informou ter interesse no serviço. No mesmo dia, uma mulher chegou ao endereço dela com um envelope contendo a descrição dos serviços, bem como um cartão em seu nome.

Durante a visita, a mulher solicitou que fosse tirada uma foto de sua identidade, posteriormente, foi solicitada que tirasse uma selfie no aparelho de telefone celular desta mulher, com o pretexto que seria para o reconhecimento facial da mesma. Logo em seguida, a golpista saiu do local, informando que retornaria para entregar um outro cartão definitivo.

Dias após o ocorrido, a vítima acessou seu aplicativo do INSS, constatando que havia um empréstimo fraudado em seu nome e somente neste momento constatou ter sido vítima de um golpe, visto que nunca solicitou nenhum empréstimo.

Todas as mulheres foram presas em flagrante.