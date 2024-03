Acidente aconteceu na altura do km 305 da rodovia Niterói-Manilha - Reprodução

Publicado 22/03/2024 17:06

Rio - Um homem morreu após ser atropelado na Niterói-Manilha, BR-101, altura de São Gonçalo, Região Metropolitana, no fim da noite desta quinta-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 35 anos, foi encontrada já sem vida e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

A faixa da esquerda da pista sentido Espirito Santo precisou ser interditada por conta do acidente. Durante o trabalho das equipes da Arteris, concessionária responsável pela pista, o fluxo permaneceu intenso no local.

Faixa esquerda interditada no km 305,3, em São Gonçalo, sentido Espírito Santo, devido a um acidente.



Fluxo normalizado.



Equipes da concessionária atuam no atendimento

A via foi totalmente liberada por volta das 00h.