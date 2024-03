Serra de Teresópolis foi interditada por conta das fortes chuvas - Reprodução

Publicado 22/03/2024 17:03 | Atualizado 22/03/2024 18:35

Rio - O trecho de serra da rodovia BR-116, entre o km 108 (início) e o km 93 (final), que liga a cidade do Rio de Janeiro a Teresópolis, ficou totalmente interditado por quase três horas nesta sexta-feira (22). A concessionária EcoRioMinas, que administra a via, informou que a liberação total ocorreu às 17h58. A interdição ocorreu devido ao risco de deslizamento causado pelas fortes chuvas que castigam o estado.

Já a Serra de Petrópolis foi interditada preventivamente no sentido Juiz de Fora, a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias.

A Região Serrana é uma das mais afetadas pelo temporal que cai no estado. Em Teresópolis, a prefeitura anunciou que a cidade está em estágio de atenção, com risco moderado de inundações, enxurradas e deslizamentos. Além disso, há registro de alagamentos em diversas ruas do município.

Já em Petrópolis, a situação é ainda mais preocupante. Houve o transbordo do Rio Quitandinha, interditando as principais ruas da cidade. A prefeitura disponibilizou 67 pontos de apoio e há relatos de deslizamentos. Até o momento, nenhuma morte foi confirmada pelo município. Já os risco geológico e hidrológico são considerados muito altos.