A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital - Divulgação

A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital Divulgação

Publicado 22/03/2024 17:28 | Atualizado 22/03/2024 17:37

Rio- A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou Bruno Eudes dos Santos da Silva como assassino do policial militar Carlos Eduardo Pessanha Monteiro , no dia 18 de novembro do ano passado, em Ramos, Zona Norte. A vítima foi executada a tiros quando estava em frente à residência da ex-companheira. A identificação foi feita por meio do Núcleo Especial de Crimes contra Agentes Públicos.

De acordo com a Polícia Civil, Bruno estava se relacionando com a mulher de Carlos e o crime foi motivado por ciúme. No decorrer do inquérito, os agentes descobriram que ele morreu em janeiro deste ano, de causas naturais.

Como parte das investigações, as equipes da DHC cumpriram mandados de busca e apreensão em cinco endereços, todos na mesma região, nesta quinta-feira (21). O objetivo era localizar as armas utilizadas, bem como reunir outros elementos e investigar a possível participação de outras pessoas. Foram encontradas peças de armas de fogo, celulares, computadores, documentos, anotações e significativa quantia em dinheiro. Algumas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento.