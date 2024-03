Petrópolis enfrenta fortes chuvas - Arquivo Pessoal

Publicado 22/03/2024 23:14

Rio - A prefeitura de Petrópolis decretou estado de emergência na cidade às 22h45 desta sexta-feira (22) após a cidade sofrer com as fortes chuvas que atingiram o município ao longo do dia.

Até o fim da noite desta sexta, as autoridades tinham confirmado três mortes no bairro Independência após o desabamento de um prédio de três andares. Os bombeiros buscam por duas vítimas do desabamento - quatro vítimas foram resgatadas com vida.

Nas redes sociais, o prefeito Rubens Bomtempo, comentou que Petrópolis já sofreu muito com a chuva durante o dia. "Nossa cidade está em estágio de crise. Anunciamos também decreto de emergência, em função da possibilidade do alto volume pluviométrico registrado, com consequências em diversos pontos, e a possibilidade deste cenário continuar nos próximos dias", disse.

O secretário de Defesa Civil, Coronel Simão, afirmou que mais de 150 ocorrências foram registradas na cidade. Segundo ele, o bairro Independência é o ponto de maior atenção. Foram mais de 270mm de chuva em Petrópolis. "A previsão ainda é de chuva para as próximas 24h, o que preocupa bastante. A frente fria está entre nós. O tempo está muito instável e essa instabilidade gera chuva de moderada a forte", comentou.

Quarenta militares especializados em salvamento em desastres e cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros RJ estão empenhados para auxiliar nas buscas pelos desaparecidos.