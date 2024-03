Cláudio Castro está em Petrópolis. - Foto: Reprodução/Instagram

Cláudio Castro está em Petrópolis.Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 21:18 | Atualizado 22/03/2024 23:11

Petrópolis - O Governador Cláudio Castro chegou a Petrópolis na noite desta sexta-feira (22), após se reunir com o Comitê de Chuvas no Rio de Janeiro. O governador irá acompanhar o impacto da chuvas no município e as ações do Estado.

O governador ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e solicitou auxílio do Exército. Os militares já chegaram à cidade.



"Entrei em contato com o presidente Lula e ele viabilizou o reforço. Agora o momento é de união para dar a segurança de toda população. O governo do estado concluiu e avançou em obras que estavam paradas desde 2011. Os trabalhos de contenção e do túnel extravasor foram cruciais para que a tragédia não fosse maior. Em 24 horas choveu mais de 270 milímetros, e nossas equipes atuam em todo o município para minimizar os impactos, com 85 máquinas para limpeza da área e retirada de escombros", afirmou Cláudio Castro.

O Secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro e ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, viajou juntamente com o governador.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que está entregando à cidade 232 colchões, 100 fardos de água, 200 kits de limpeza, 200 kits de higiene e 100 kits de enxoval.