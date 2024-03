Ônibus no Terminal Centro. - Foto: Setranspetro

Publicado 22/03/2024 21:22 | Atualizado 22/03/2024 21:33

Petrópolis - O Setranspetro divulgou um comunicado informando que toda a frota de ônibus de Petrópolis será recolhida para a garagem às 21h30 desta sexta-feira (22). A medida, segundo o sindicato, atende aos protoclos de segurança, para preservar, inclusive, os rodoviários.

Neste momento, as empresas estão operando de forma emergencial, de maneira compartilhada, para atender aos passageiros que ainda não tiveram a possibilidade de chegar em casa, nas localidades em que as condições de tráfego sejam possíveis.



A Cidade Real encontra dificuldades em atender a linha 101 – Rocio, que vai operar somente até a entrada do bairro, devido à queda de árvore e barreira. A linha 150 – Terminal Corrêas está impossibilitada, em razão do alagamento em Corrêas. A linha 160 – Terminal Itaipava x Rodoviária Bingen está impedida, após obstrução viária, no quilômetro 79 da BR-040, sentido Rio de Janeiro. A 122 – Fazenda Inglesa está com itinerário via Brazão, após a queda de árvore na comunidade Alto da Derrubada. Já a linha 140 – Vitória/João Xavier está impedida de operar ao ponto final da comunidade Vitória, devido ao alagamento da Rua Dr. Arthur Dias da Cruz.



A Cidade das Hortênsias está sem condições de operar as linhas 302 – Floresta, 306 – Bairro Esperança, 307 – Ponte Samambaia, 323 – Ponte de Ferro, 324 – Bairro Esperança, 360 – Alto da Serra e 370 – Terminal Bingen. Todas as linhas que operam no Carangola e Roseiral também estão com o atendimento suspenso. A linha 300 – Terminal Corrêas aguarda liberação da via para circular no trecho.



A Petro Ita e Cascatinha estão operando em caráter excepcional, em razão da previsão de fortes chuvas para as próximas horas, transportando os passageiros para os bairros, desde às 19h40. A Turp Transporte está com a operação no quinto distrito, com as linhas que fazem o itinerário Bairro x Terminal Itaipava, além da linha 516 - Roseiral e 600 - Terminal Corrêas, que terão a operação restabelecida, neste momento.