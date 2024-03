Rua do Imperador alagada. - Foto: Reprodução

Rua do Imperador alagada.Foto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 17:25 | Atualizado 22/03/2024 20:27

Petrópolis - Como previsto pela meteorologia, Petrópolis sofre com as chuvas deste fim de semana. Em diversos pontos da cidade, alagamentos são registrados ao longo da tarde desta sexta-feira (22). O Centro é um dos locais mais atingidos.

No Centro, a Rua Coronel Veiga foi interditada por volta de 14h por conta do alagamento na via. Na Rua do Imperador, também houve alagamento, próximo à Rua Nelson Sá Earp, assim como na Rua da Feira. Outros locais, como as ruas da Imperatriz, Montecaseros, Caldas Viana e Avenida Koeler estão com os rios prestes a transbordar. Ainda no início da tarde, todo o comércio do Centro Histórico foi orientado a fechar.

A Avenida Barão do Rio Branco, que liga o Centro ao Retiro, teve alerta de risco de inundação emitido às 16h43.

Alagamentos também foram registrados na Estrada União e Indústria, na altura da Montreal, em Corrêas, e na Estrada Mineira. No Alto da Serra, no fim da Rua Teresa, também há pontos inundados.

A Defesa Civil do município alterou o estágio operacional da cidade para "Alerta", tendo em vista a ocorrência de chuva muito forte na cidade.