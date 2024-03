Petrópolis está colocada entre as cidades com melhores índices de saneamento básico do Brasil. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Petrópolis está colocada entre as cidades com melhores índices de saneamento básico do Brasil.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 21/03/2024 16:04

Petrópolis - Segundo o Ranking do Saneamento 2024 do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta quarta-feira (20). Petrópolis ocupa o segundo lugar na lista das cidades do estado do Rio de Janeiro com os melhores índices em saneamento básico, atrás apenas de Niterói. Entre as 100 maiores cidades do Brasil, Petrópolis ocupa o 30º lugar, avançando três posições em relação a 2023. O ranking leva em conta dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2022.

“Em 2022, inauguramos a Estação de Tratamento de Água (ETA) Araras, que ampliou a nossa capacidade de tratamento e distribuição de água tratada para a população. De lá para cá, continuamos investindo em novas redes e estações de tratamento para expandir ainda mais os nossos serviços e o compromisso de garantir qualidade de vida e saúde à população petropolitana”, destacou o diretor da concessionária Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.

Dados do ranking mostram que Petrópolis conta com 97,3% de abastecimento de água tratada e 84,59% de cobertura de esgoto, com tratamento de 100% do esgoto coletado. No Índice de Perdas de Distribuição, Petrópolis está entre as 10 melhores, com 23,35%, número bem inferior à média nacional.

A concessionária Águas do Imperador atua em Petrópolis desde 1998. Antes do início da concessão, não havia tratamento de esgoto na cidade e somente 2% da população recebia água, na época, apenas clorada e fluoretada. Hoje, a cidade conta com sete estações de tratamento de água e 31 unidades de tratamento de esgoto, sendo 8 ETEs, 11 biodigestores, 1 biossistema e 11 fossas filtro.

Novos Investimentos

A Águas do Imperador está realizando novos investimentos para melhoria no abastecimento de água, e coleta e tratamento de esgoto na cidade, como as obras das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) Itaipava e Independência, que começaram em 2023 e serão entregues ainda este ano.

Ambas as unidades estão sendo construídas com tecnologia de ponta para garantir precisão e máxima eficiência, desde a instalação até sua operação. Juntas, as duas estações vão atender a mais de 30 mil pessoas. Cada unidade tem capacidade de tratar 2,5 milhões de litros de esgoto por dia. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim do primeiro semestre de 2024.

No abastecimento de água, estão em curso as obras da nova Adutora Carvalho Júnior, com 5,2 km de extensão. A intervenção faz parte do sistema da Estação de Tratamento de Água (ETA) Araras e vai ampliar a capacidade de transporte de água para toda a região de Carvalho Júnior, Corrêas e Carangola, em especial para o Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti e Vale do Carangola, garantindo mais eficiência no atendimento à demanda que vem aumentando, com o crescimento das localidades.