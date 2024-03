Cascatinha segue em operação em Petrópolis. - Foto: Reprodução

Cascatinha segue em operação em Petrópolis.Foto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 15:40

Petrópolis - Em audiência realizada nesta terça-feira (19), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a operação da viação Cascatinha nas linhas do transporte público em Petrópolis. A decisão veio após recurso impetrado pela empresa contra o quer havia sido determinado pela 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis.

O Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis esteve presente na reunião e afirmou que irá procurar a prefeitura e a CPTrans visando agendar um novo encontro para saber a situação da classe após a decisão.

Manifestação

Na noite de ontem, uma manifestação foi realizada no Terminal Centro, com passageiros pedindo a saída da Cascatinha e da Petro Ita. Os ônibus das empresas foram bloqueados por horas pelos manifestantes. As duas viações são recordistas em quebras no município.