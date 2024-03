Atendimento itinerante nos bairros. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Atendimento itinerante nos bairros.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 18/03/2024 18:45 | Atualizado 18/03/2024 18:47

Petrópolis - O atendimento itinerante da Águas do Imperador irá ser realizado em Corrêas entre os dias 20 e 21 de março, das 9h às 15. O atendimento irá ocorrer na Associação de Moradores e Amigos de Corrêas (Amac). Os moradores vão poder tirar dúvidas, obter segunda via de conta, solicitar nova ligação, parcelamento de débito, transferência de titularidade, atualização cadastral, inclusão na tarifa social, entre outros serviços.



Na ação, moradores de Corrêas e arredores poderão levar o óleo de cozinha usado para descartar corretamente no Ponto de Entrega Voluntária (PEV) que será instalado na Associação de Moradores durante os dois dias em que as equipes estiverem no local.

"A partir de agora, o Programa Trata Óleo vai acompanhar o atendimento itinerante nos bairros. Levamos não só o atendimento para perto da população, como também ações de conscientização ambiental, de extrema importância para o desenvolvimento de uma cidade mais sustentável”, destacou o diretor da concessionária, João Henrique Tebyriça de Sá.



A concessionária ressalta que, para maior agilidade no atendimento, é importante que o morador tenha em mãos o documento oficial com foto.