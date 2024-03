Solstício do Som. - Foto: Isabela Bentes

Solstício do Som.Foto: Isabela Bentes

Publicado 17/03/2024 19:19

Petrópolis - As inscrições para bandas da cidade que queiram participar do Solstício do Som foram abertas neste sábado (16). A edição de inverno do evento será realizada entre os dias 14 a 20 de junho. Será a 28ª edição do festival, que busca valorizar trabalhos autorais.

De acordo com João Verleun, organizador do Solstício do Som, serão selecionadas para o evento apenas as bandas que não tenham participado das últimas duas edições (inverno e verão de 2023) e possam oferecer pelo menos 40 minutos de repertório 100% autoral e comprovado em gravações disponíveis ao público. A prioridade será para aquelas que têm lançamentos recentes.“O festival busca expor de forma gratuita e universal a mais atualizada expressão artística em Petrópolis, por meio de shows e demais apresentações, como dança e artes plásticas, que terão inscrições abertas em breve”, diz o organizador.As inscrições devem ser feitas pelo site . Para bandas que ensaiam fora de Petrópolis, serão consideradas as inscrições realizadas para a edição de verão de 2023, já que as mesmas, naquela ocasião, não puderam ser contempladas.A ideia é de que o festival ocorra na Praça Visconde de Mauá, onde haverá o palco para as bandas, porém, em conjunto com o Centro de Cultura Raul de Leoni. Quem tiver projetos autorais aprovados em edital, de qualquer linguagem artística, com anuência de ser realizado em algum dos espaços do Centro de Cultura, e queira figurar na programação do festival nas datas de sua realização, poderá entrar em contato para que seja integrado nesta edição do Solstício do Som.Para ficar por dentro de todas as datas e informações sobre o festival acompanhe o perfil no instagram: @solsticiodosom.O Solstício do Som é realizado em Petrópolis desde 2010, duas vezes ao ano, celebrando as chegadas do inverno e verão. O objetivo do evento é promover a ocupação responsável de espaços públicos no Centro Histórico, promovendo a arte produzida na cidade.O Solstício do Som representa um espaço que incentiva os artistas a investirem em suas obras autorais e estimula profissionais da cultura quanto à promoção de eventos que criem espaço para o trabalho artístico autoral no município. O evento também gera empregos temporários e permanentes na sua produção e serviços.