Segunda morte foi confirmada em Petrópolis neste ano. - Freepik

Publicado 15/03/2024 15:50 | Atualizado 15/03/2024 15:53

Petrópolis - Foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Petrópolis, nesta sexta-feira (15), o segundo óbito por dengue no município após a conclusão da investigação feita pela Vigilância Epidemiológica. A vítima se trata de uma paciente idosa, de 93 anos, que faleceu no dia 23 de fevereiro. A causa da morte foi confirmada após a liberação de exames realizados no Lacen-RJ (Laboratório Central Noel Nutels).

Até o final desta quinta, a Secretaria de Saúde confirmou 1.087 caso de dengue este ano e dois óbitos pela doença. Em reunião, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses da Prefeitura determinou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) envolvendo diversas secretarias de Governo para definir as ações de vistorias em imóveis fechados onde há suspeita de focos do mosquito Aedes aegypti.

O GT Força Tarefa Dengue contará com representantes dos seguintes setores: DEVISA, COVISA, COVIAMB, SSOP, COMDEP, Secretaria de Defesa Civil, Gabinete da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Meio Ambiente.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ressaltou que, com o decreto de Emergência em Saúde, os agentes públicos terão respaldo para agir em situações em que os agentes de endemias encontrem resistência ou dificuldade de acesso aos imóveis.