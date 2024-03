Homem foi levado para a 106ª DP. - Foto: Reprodução

Homem foi levado para a 106ª DP.Foto: Reprodução

Publicado 13/03/2024 15:26

Petrópolis - Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (12), um homem acusado de furtar a Igreja Católica em Corrêas. O suspeito levou um notebook do local.

De acordo com a polícia, toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Em conjunto, as polícias Civil e Militar foram em busca do homem e o localizaram no Castelo São Manoel. O notebook foi encontrado próximo a uma lixeira, na rua 11 do bairro.

O homem foi conduzido para a 106ª DP, em Itaipava.