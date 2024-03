Jorge Relojão tinha 70 anos. - Foto: Reprodução

Publicado 11/03/2024 15:02

Petrópolis - Jorge Relojão, ex-vereador de Petrópolis, morreu aos 70 anos, na manhã desta segunda-feira (11). Relojão lutava contra um câncer há alguns anos e estava internado em uma unidade de saúde.

Morador da Posse, José Jorge de Paiva foi vereador do município entre os anos de 2017 e 2020, tendo sido eleito em 2016 com 3.074 votos. Nas eleições de 2020, tentou a reeleição e foi votado por 267 pessoas.

Seu velório está sendo realizado na Funerária Rui Ligeiro, no Centro da Posse. O sepultamento será na terça-feira, às 9h, no Cemitério de São José do Vale do Rio Preto.