Ligação entre os bairros é aguardada há décadas em Petrópolis.Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2024 18:11

Petrópolis - A ligação Bingen-Quitandinha tem um novo projeto já elaborado para a sua execução a partir de alterações feitas no planejamento inicial, exigências da Concer, concessionária que administra a via. As adequações foram executadas pela secretaria estadual de Transportes e aguardam o aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a quem cabe a fiscalização da rodovia, para que seja realizada uma nova licitação e escolha da empresa responsável pela intervenção. O movimento empresarial Petrópolis 2030 está acompanhando a evolução da conexão entre os bairros, uma espera de 80 anos, obra que faz parte do rol de 20 principais ações para destravar o desenvolvimento econômico da cidade, elencadas pelo grupo e trabalhadas por ele junto aos órgãos públicos que podem tirar projetos do papel e transformar a realidade da cidade.

“Estaremos vigilantes durante todas as fases do projeto e sua implementação. Acreditamos firmemente que ele reassumiu um papel central na resolução dos desafios de mobilidade urbana da cidade, resultado direto da pressão exercida pelo nosso movimento. Apesar de ser recentemente estabelecido, nosso grupo representa o peso coletivo de 26 instituições empresariais e representativas da sociedade municipal”, afirma Cláudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis, que encabeça o movimento.

O projeto inicial, que previa aporte de R$ 3,4 milhões do governo do Estado, foi refeito. Exigências da Concer foram emitidas à Secretaria estadual de Transportes que atendeu a todas as observações e apresentou um novo projeto. Este, recebeu aval da Concer e aguarda a aprovação final da ANTT. O custo previsto será maior, porém o governo do Estado já garantiu os recursos.

“Tenho falado constantemente com o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, que afirma que sua palavra empenhada com a cidade não será aletrada e que, independentemente das mudanças gerarem mais gastos, o governo quer a obra pronta, beneficiando a cidade”, destaca Cláudio Mohammad.

Estudos realizados em 2011 indicam que a ligação entre Bingen e Quitandinha pode desviar 30% do fluxo de veículos que acessam o Centro Histórico, sendo as duas principais entradas para a cidade. Com a conclusão da ligação, estima-se uma redução de 18 mil veículos no acesso ao Centro Histórico, número que pode ser ainda maior considerando o crescimento da frota ao longo de uma década.

A conexão entre os bairros, uma reivindicação de mais de 80 anos, se torna ainda mais crucial à medida que a cidade vê crescer a quantidade de veículos nas ruas. A frota de veículos em Petrópolis alcançou 195.487 em 2023, com carros representando 63%. Houve um aumento de 2,3% em relação a 2022. Atualmente, a proporção é de um veículo para 1,4 pessoas. Com mais de 123 mil carros, 37 mil motocicletas e 21 mil caminhonetes, a cidade testemunhou um crescimento de 34% desde dezembro de 2013, quando a frota totalizava cerca de 145 mil veículos.

“A ligação Bingen-Quitandinha, é uma de nossas primeiras pautas em mobilidade que queremos solucionada para iniciar o trabalho em prol de outras soluções que vemos como emergenciais para melhorar a estrutura, a qualidade de vida e expandir os negócios já existentes e atrair novos investimentos”, considera Cláudio Mohammad.