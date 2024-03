Mostra vai reunir obras de 20 artistas locais e terá visitação gratuita até abril. - Foto: Isabela Bentes

Publicado 09/03/2024 19:19 | Atualizado 09/03/2024 19:21

Petrópolis - A sexta edição da Exposição "Profissão Artista" traz uma proposta instigante e diversificada, reunindo obras de 20 artistas locais em uma mostra, intitulada como Corpos híbridos, que promete encantar e provocar reflexões. Com inauguração marcada para o dia 15 de março, fazendo parte da programação do aniversário de Petrópolis, comemorado no dia 16, o evento será realizado no Centro de Cultura Raul de Leoni.

A vernissage terá início às 18h30, com a exibição de uma coletânea de vídeos produzida pelo professor e artista Nelson Ricardo, que morreu após as fortes chuvas de março de 2022 em Petrópolis. Nelson foi curador da exposição Profissão Artista em 2017 e a exibição é uma homenagem do grupo ao artista.

A mostra ficará aberta para visitação até 15 de abril de 2024. O horário de funcionamento do Centro de Cultura é de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. A exposição terá ainda visitas guiadas para escolas municipais, estaduais, particulares e o público em geral.

Produzida por Isabela Bentes e Rosa Paranhos, com curadoria de Marisa Flórido César, a exposição busca explorar as múltiplas faces da arte e sua relação com as questões sociais, afetivas e profissionais. Através das obras de talentosos artistas, os visitantes serão convidados a refletir sobre o contexto em que vivem, reavaliar conceitos e até mesmo transformar realidades. “A exposição reafirma o compromisso de Petrópolis com a arte e a cultura, incentivando a produção local e promovendo a reflexão e o debate sobre temas relevantes para a sociedade”, destaca Isabela Bentes.

Rosa Paranhos acrescenta que esta é uma edição inovadora da exposição “Profissão Artista”. “Estamos ansiosos para o dia da inauguração. Convidamos a curadora, Marisa Flórido César, uma pessoa muito respeitada no meio artístico, e ela está direcionando muito bem a montagem da exposição, que promete ser um sucesso”, comenta.

Artista participante da mostra, Sônia Xavier ressalta que a sexta edição da exposição traz o universo e a força poética dos artistas petropolitanos. Ela afirma que o segmento de arte, desde a sua criação, busca estruturar um caminho para estimular cada vez mais o pensar sobre o papel da arte na cultura local e, consequentemente, qual o papel do artista visual neste contexto. “O que nos identifica, nos diferencia, nos conecta?", questiona.

Para Sônia, o artista usa a arte como enfrentamento e, assim, vai construindo uma imagem, trabalhando com disciplina, sempre atento à vida. "Na lista, na luta do processo de criação, os erros não devem ser apagados. É recuperar o humanismo na hora de criar, construindo uma relação de honestidade com seu trabalho para encontrar a sua identidade”, disse.

Os artistas que compõem os trabalhos apresentados na mostra são: Adriana Saory, Aline Klem, Ana Rondon, Claudio Copello, Cris Borzino, Daniela Versiani, Doug, Graça Pimentel, Isabela Bentes, Jarbas Paullous, Leticia Kling, Malis, Matheus Batista, Pedro Vizzini, Natalia Gabrich, Rane Bessa, Raquel Vargas, Rosa Paranhos, Sonia Xavier e Victoriano Resende.