Drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 06/03/2024 15:39

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meio quilo de cocaína e 200 gramas de maconha na BR-040, durante a tarde desta terça-feira. O motorista do veículo que transportava o material entorpecente foi preso.

A equipe realizava fiscalização na BR-040, quando avistou um automóvel prata. Na abordagem ao carro, foram encontrados inúmeros sacos plásticos no interior do veículo com um odor muito forte. As drogas estavam dentro das embalagens. Durante a abordagem, o motorista ficou em silêncio.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Petrópolis.