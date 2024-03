Obras terão horário ampliado. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Obras terão horário ampliado.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 05/03/2024 17:16

Petrópolis - A Águas do Imperador, com apoio da CPTrans, vai estender o horário das obras do sistema de esgotamento sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Itaipava, na Rua Joaquim Agante Moço (atrás do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes). O horário será ampliado a partir de quarta-feira (06) para que as intervenções sejam realizadas das 8h às 18h, sempre de segunda a sexta-feira. Atualmente, as obras ocorrem das 8h às 16h. O objetivo é garantir mais agilidade ao trabalho. Durante este período, a via segue completamente interditada para o trânsito de veículos.

As obras do sistema de esgotamento sanitário da ETE Itaipava estão sendo realizadas, ainda, na Vila Epitácio em Nogueira (completamente interditada) e na Rua Desembargador Luiz Antônio Severo da Costa (fechada para o trânsito de veículos pesados), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A Estação de Tratamento de Esgoto Itaipava vai atender cerca de 20 mil pessoas de Itaipava, Nogueira e bairros próximos, com capacidade para tratar até 2,5 milhões de litros de esgoto por dia.