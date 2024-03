157 recrutas foram incorporados. - Foto: Divulgação

157 recrutas foram incorporados.Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2024 19:14

Petrópolis - O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (32º BIL Mth) realizou, na manhã de sexta-feira (1°), a solenidade de incorporação de 157 novos recrutas. Eles prestarão o Serviço Militar durante este ano.

Como parte das atividades, o Comandante do Batalhão Dom Pedro II, Tenente-Coronel Macedo, acompanhado do recruta mais jovem do contingente incorporado no ano de 2024, realizou a tradicional abertura do Portão das Armas para a passagem solene do grupamento de soldados.

Logo após, o Tenente-Coronel Macedo, realizou uma palestra para os familiares com o objetivo de apresentar as principais particularidades da vida militar e estabelecer um canal de comunicação com o Comando da Unidade.

Na formatura de incorporação, o Comandante do Batalhão destacou o papel fundamental da família para o sucesso dos militares recém incorporados às fileiras do Exército e agradeceu a presença das autoridades públicas e de personalidades petropolitanas.