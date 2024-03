Acidente deixou parte do caminhão pendurado. - Foto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 16:10

Petrópolis - Na tarde desta sexta-feira (1º), um caminhão-betoneira tombou na descida da serra de Petrópolis, na altura do km 81, pouco antes do Terminal Rodoviário Leonel Brizola, no Bingen, nas proximidades do Duarte da Silveira.

O trecho está em meia pista na região. Equipes da Concer e do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência.