Crime ambiental ocorria no Carangola;Foto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 01/03/2024 11:58

Petrópolis - Após denúncia de crimes ambientais feitas ao Linha Verde, do Disque Denúncia, agentes da UPAm Três Picos foram até a Estrada Nelson Silva, no Carangola, na última quarta-feira (28). No local, foi constatada a construção de um barramento com captação de recurso hídrico.

Os policiais ambientais verificaram que a água estava sendo captada e indo direto para o lago da propriedade. Uma empresa que atua no local apresentou um contrato de locação que mostrava que o lago não era de sua responsabilidade, mas parte do recurso estava indo direto para atender as necessidades da empresa.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP, no Retiro. Uma nova perícia será feita no local posteriormente.