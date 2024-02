Thiago é morador de Petrópolis há quatro anos. - Foto: Divulgação/Faetec

Publicado 28/02/2024 15:49

Petrópolis - O Professor e colunista Thiago Braga foi eleito o melhor "Influenciador de Educação do Brasil", em escolha popular no prêmio iBest 2023. O prêmio tem como missão apresentar aos brasileiros os melhores do universo digital, considerando a presença unificada nas plataformas digitais de sites, apps e principais redes sociais (Youtube, Tiktok, Instagram, Facebook, X, Threads, Linkedin e Twitch).



Com dois canais no YouTube com conteúdo sobre história e divulgação científica, o professor da Faeterj Petrópolis, Thiago Braga foi eleito um dos influenciadores mais importantes do país na área da educação. O docente tem mais de um milhão de inscritos na rede social e produz vídeos explicativos, utilizando animação e linguagem jovem e acessível, mesmo com conteúdos de temas densos e até polêmicos, popularizando a discussão sobre história, política e diversos assuntos científicos.



Esta foi a primeira vez que o docente participou da cerimônia. Para chegar ao prêmio, Thiago teve seu canal selecionado entre os 200 melhores veículos de educação. A partir de então, a votação popular foi selecionando seus favoritos em três fases, nas quais o "Brasão das Armas" e o "Império AD” foram destaque, sempre em primeiro lugar. Professor da Faetec desde 2014, Thiago ressalta a importância do prêmio.



“Uma das minhas maiores realizações como profissional da educação é ter a oportunidade de trabalhar na Faeterj Petrópolis, com uma equipe maravilhosa, competente e humana que me permite desenvolver estratégias junto com os meus alunos que facilitaram ainda mais a construção do conhecimento em conjunto com minhas turmas. E o melhor de tudo, em um ambiente tecnológico, moderno e inspirador pensado por pessoas que realmente amam a educação”, diz o professor.