Construção irregular e aterramento de córrego foram constatados. - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 23/02/2024 18:21 | Atualizado 23/02/2024 18:22

Petrópolis - Agentes da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) identificaram uma construção irregular e o aterramento de um córrego em fiscalização realizada nesta sexta-feira (23), na Posse. A ação ocorreu após denúncias de crimes ambientais encaminhadas pelo Linha Verde ao Disque Denúncia.

Os policiais foram até a Estrada dos Cabocolos, no Brejal, e identificaram a existência de uma construção próxima a um córrego, dentro de uma área de preservação permanentes. De acordo com a unidade, existia uma nascente e um poço artesiano foi construído pelo proprietário sem licença ambiental. Ele teria aterrado uma parte do terreno e criado um açude.

Como o proprietário utilizava um espaço como oficina mecânica, parte dos resíduos de óleos lubrificantes caía no solo e contaminava o córrego. O responável foi encaminhado à 106ª DP, em Itaipava, onde a ocorrência foi registrada.

Aumento de denúncias em Petrópolis

Desde o início do ano, em Petrópolis, o número de denúncias ao programa Linha Verde tem aumentado. Foram 59 denúncias, até aqui, sendo que, no último ano, foram 44 durante janeiro e fevereiro.