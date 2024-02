Publicado 20/02/2024 17:12

Petrópolis - A Águas do Imperador informou que o abastecimento de água ficará interrompido nesta quarta-feira (21) em ruas do Carangola e da Chácara Flora, das 9h às 15h, por conta de interligações emergenciais nos locais. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado entre o fim da tarde e a noite do mesmo dia.

Confira as ruas que terão o fornecimento interrompido para a execução do serviço: Estrada do Carangola, entre os números 1568 ao 2300; Rua Raul de Pompeia; Estrada Nossa Senhora do Sion; Rua das Cerejeiras; Rua dos Ipês; Rua Paulinho Guimarães; Rua Jacinto Rabelo, entre os números 648 ao 980; Servidão Rubens Domingos e Rua Perroni Américo.