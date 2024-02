Aparelhos foram levados para a delegacia. - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 20/02/2024 17:02 | Atualizado 20/02/2024 17:02

Petrópolis - Na tarde de segunda-feira (19), um homem de 58 anos foi preso acusado de furtar aparelhos celulares no Centro. A prisão foi realizada por agentes do Segurança Presente que estavam em patrulhamento na Rua do Imperador, na esquina com a Rua Paulo Barbosa, quando foram abordados por populares que avisaram que um homem havia furtado o celular de uma idosa, mas devolvido e fugido após o grito de pessoas no local.

Em seguida, a equipe foi atrás do acusado, conseguindo abordá-lo no Shopping Pedro II, onde funcionários de uma loja informaram que antes da abordagem, o acusado jogou outro celular em uma banca, buscando se desfazer do produto de outro furto, ocorrido antes. Com o homem, mais um aparelho foi encontrado, possivelmente também oriundo de furto.

O homem foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado em flagrante e ficou preso por furto. O levantamento da ficha de antecedentes criminais mostrou que o acusado tem nove anotações criminais por furtos e tráfico.



O celular da vítima foi devolvido após o registro de ocorrência e o outro celular ficou apreendido na DP, bem como todos os materiais pertences só acusado, carteira, bolsa pessoal e roupas.