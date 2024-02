Ação será realizada na quadra do Bonfim. - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2024 19:26

Petrópolis - Neste sábado (17), os moradores do Bonfim irão receber o RJ Mais Serviços no bairro. A ação oferece oportunidades de emprego, emissão gratuita de documentos, habilitação para casamento, informações sobre direitos do consumidor, entre outros atendimentos. A ação acontece das 9h às 13h na quadra de esportes do bairro, que fica na Rua Alexandre Alves Antunes – próximo ao número 366. Para garantir que todos sejam atendidos de forma organizada, senhas serão distribuídas até as 11h.

Na ação, a população tem acesso à emissão de carteira profissional digital e documento de identidade; pode fazer habilitação para casamento; conseguir isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito; encaminhamento para postos de trabalho, no balcão de empregos; e ainda esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor.

Entre os municípios que receberam o RJ Mais Serviços estão: Petrópolis, Teresópolis, Areal, Vassouras, Paraíba do Sul, Miracema, Mangaratiba, Volta Redonda, Macaé, Itaguaí, Nova Iguaçu, Mesquita, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Cordeiro, Magé,Miguel Pereira,Nilópolis, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Queimados, Resende, São João do Meriti, Saquarema, Sumidouro, Teresópolis, Três Rios, Vassoura e Volta Redonda, além de bairros da Capital.