Missa em memória das vítimas da tragédia é celebrada na Paróquia Santo Antônio do Alto da Serra.Foto: Davi Corrêa

Publicado 16/02/2024 17:09

Petrópolis - Em duas missas realizadas, as vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022 foram lembradas. Pela manhã, foram colocadas como intenção na celebração, às 8h, na Catedral São Pedro de Alcântara e à noite, às 19h30, na missa realizada na Igreja Santo Antônio, no Alto da Serra. Nas duas celebrações houve grande participação de vítimas que sobreviveram e familiares daqueles que morreram devido à tragédia.

O Administrador Diocesano, Monsenhor José Maria Pereira, ao iniciar a missa na Igreja Santo Antônio, falou sobre a saudade que muitos sentem de seus entes queridos, mortos na tragédia. Mas, frisou que a morte não é o fim e que todos aqueles que morreram estão na graça de Deus. O Monsenhor José Maria ressaltou ainda que pela força que vem de Deus faz com que todos possam continuar sua caminhada, apesar da saudade e tristeza pela perda de parentes e amigos.



Na Catedral de Petrópolis, na missa celebrada dia 15 de fevereiro, o Padre Adenilson Ferreira, disse que “neste dia, recordamos as vítimas da tragédia acontecida aqui na nossa cidade, em 2022. Pedimos ao bom Deus que dê a esses irmãos que faleceram naquela ocasião a graça da felicidade eterna e ao coração dos fiéis, junto com a saudade que experimentam também a certeza que a vida com a morte não é tirada, mas em Cristo Jesus é transformada. Vamos pedir a proteção do senhor para nossa cidade” e concluiu pedindo pelas autoridades para que “tomem consciência do seu papel e não se omitem diante daquilo que precisam fazer”.



Durante sua homilia, o Administrador Diocesano, disse que fez questão em estar presente na missa, para reafirmar o compromisso da Igreja, da Diocese de Petrópolis de estar ao lado daqueles que sofrem. Ele lembrou todo trabalho realizado pela Diocese e pela Paróquia do Alto da Serra durante e após a tragédia, frisando que a Igreja está sempre de portas abertas e ao lado do povo.

le ainda comentou que vem sendo desenvolvido um plano de contingência para a Paróquia Santo Antônio, no Alto da Serra, com melhorias em sua estrutura para atender a população em uma necessidade como a de 2022. “Estamos trabalhando, mas, nosso desejo é que essa estrutura nunca seja usada e que Petrópolis não tenha outra tragédia”, afirmou Monsenhor José Maria Pereira.



A missa no Alto da Serra foi presidida pelo Administrador Diocesano e concelebrada pelo Pároco de Santo Antônio, Padre José Celestino, pelo Vigário Paroquial, Padre Moisés Fragoso e pelo reitor da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), Padre Pedro Paulo. O plano de contingência para a paróquia está sendo desenvolvido pela Universidade. Ao final da celebração, Padre José Celestino disse que o viver o dia 15 de fevereiro é reviver com grande tristeza aquela noite, que será inesquecível.