Operação teve grande número de infrações registradas. - Foto: Divulgação/PRF

Operação teve grande número de infrações registradas.Foto: Divulgação/PRF

Publicado 15/02/2024 18:31 | Atualizado 15/02/2024 18:36

Petrópolis - Durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal realizou a "Operação Carnaval" nas rodovias federais do estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, na BR-040, 217 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade em algumas horas de fiscalização.

De acordo com a PRF, em todo o estado, 120 acidentes foram registrados, deixando três pessoas mortas e 120 feridos. O número é maior ao registrado no ano anterior, com aumento de 30% nos acidentes e 7% nos feridos.

Foram expedidas 9.871 autuações por infrações de trânsito nas rodovias federais do Rio, sendo pouco mais de duas mil por ultrapassagens em locais proibidos, 682 condutores sem cinto de segurança, 516 passageiros também sem cinto, 217 condutores de motocicletas sem usar o capacete, 134 crianças sem o dispositivo de retenção (bebê conforto, cadeirinha, etc), 153 motoristas manuseando ou segurando celular, além de 136 motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool.



Também foram apreendidos 50 quilos de maconha, 10,9 quilos de crack, 785 gramas de skunk, recuperados 24 veículos roubados, além de 28 pessoas detidas.