Atividades serão totalmente gratuitasFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2024 12:18

Petrópolis - Logo após o Carnaval, chega a Petrópolis, o Container do Esporte, iniciativa gratuita que oferecerá aulas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo para 240 crianças, de seis a 12 anos, pelos próximos três meses. Antes disso, haverá um curso gratuito de capacitação para profissionais e estudantes de educação física da região, de onde serão contratados os monitores das atividades.

As inscrições, tanto para a capacitação, quanto para as aulas, estão abertas na Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer, na Rua 16 de Março, 183, no Centro, de 09 às 16h (segunda a sexta). Já o container, estacionará no Parque Municipal Prefeito Rattes, em Itaipava, onde será realizado o projeto.

Idealizado e executado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com patrocínio da Enel via lei estadual de incentivo ao esporte, e em parceria com a prefeitura de Petrópolis, o Container do Esporte é itinerante e esteve antes em Carapebus. Sucesso por onde passa, no Rio de Janeiro e em outros estados, o projeto tem como objetivo oferecer diferentes vivências aos jovens, uma vez que eles praticam todas as modalidades para, em uma segunda fase, escolher a que mais se identificou. Com metodologia desenvolvida para facilitar a compreensão dos conteúdos e das práticas esportivas propostas, a aceitação é imediata.



“Temos sempre um feedback muito positivo, tanto dos gestores públicos quanto dos responsáveis. O Container do Esporte tem um viés transformador e chega para dar uma base concreta para os municípios apostarem na prática esportiva, na saúde e no bem-estar. E também na sustentabilidade, na energia limpa. Capacitamos profissionais locais e acreditamos que eles propagarão os valores e a metodologia que aplicaremos pelos próximos três meses. Além de apresentarmos modalidades que a maioria das crianças nem conheciam”, afirmou Leny Figueiredo, coordenadora do IDEC, lembrando que além de conhecimento e experiências novas, o projeto deixa nos municípios todo o material utilizado nos três meses de atividade.



Aulas de sustentabilidade

Pensando em levar o conceito de sustentabilidade, alinhado com o que há de mais moderno em energia limpa, os contêineres funcionam com captação de energia eólica e solar. Desta maneira, servem como exemplo direto nas aulas ministradas sobre o tema, que também fazem parte da grade em todas as cidades. Uma parede verde, montada pelos próprios alunos, em uma aula de plantio, também é deixada como legado em cada município atendido pela iniciativa.