Ruas serão novamente interditadas na quinta-feira. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Ruas serão novamente interditadas na quinta-feira.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 09/02/2024 10:23

Petrópolis - A Águas do Imperador irá liberar as ruas que estão recebendo obras do sistema de esgotamento sanitária da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Itaipava para que veículos possam transitar durante o Carnaval, entre os dias 10 e 14 de fevereiro. Na quinta-feira, os trabalhos e interdições serão retomados, com a obra devendo ser concluída até o fim de 2024.

A partir de quinta-feira (15), as obras serão retomadas nas vias, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, com as seguintes restrições: Vila Epitácio - Rua Leopoldina, da altura da Rua Piauí, até a Ponte de Bonsucesso: completamente interditadas para veículos; Rua Joaquim Agante Moço: completamente interditada para veículos; e Rua Desembargador Luiz Antônio Severo da Costa: fechada para o trânsito de veículos pesados.



A ETE Itaipava irá atender cerca de 20 mil pessoas de Itaipava, Nogueira e bairros próximos, tendo capacidade para tratar até 2,5 milhões de litros de esgoto por dia.



As obras estão sendo executadas pela Águas do Imperador, com parceria da CPTrans para ordenamento do trânsito. A liberação vale também para a Rua Carvalho Júnior, em Corrêas, que recebe a obra de uma nova adutora.



Durante o Carnaval, as linhas não sofrerão alterações, já que as vias estarão liberadas para trânsito. A partir de quinta-feira, as alterações serão retomadas nas linhas 604 - Vila Epitácio e 615 - Carangola. Confira os itinerários após o Carnaval:



Linha 604 - Vila Epitácio



Terminal Correas x Bairro

Terminal Correas, Estrada União Indústria, Praça Luiz Furtado da Rosa (Pç. de Corrêas), Rua Castro Alves, Rua Álvares de Azevedo, Rua Rodolpho Bruno, Rua Norma Maria Reiner, Rua Bahia (ida), Praça de Nogueira, Rua Bahia (volta), Ponte de Nogueira, Estrada União Indústria e Avenida Leopoldina (Ponto final).



Bairro x Terminal Correas

Avenida Leopoldina, Estrada União Indústria, Ponte de Nogueira, Rua Bahia (ida), Praça de Nogueira, Rua Bahia (volta), Rua Norma Maria Reiner, Rua Rodolpho Bruno, Rua Álvares de Azevedo, Rua Princesa Dona Paula, Rua Castro Alves, Praça Luiz Furtado da Rosa (Pç. de Corrêas), Estrada União e Indústria e Terminal Corrêas.



Linha 615 – Carangola



Terminal Corrêas x Bairro

Terminal Corrêas - Estrada União e Indústria - Estrada do Carangola - Rua Divino Espirito Santo - Rua Vicenzo Rivetti - Rua Antônio Loche Martins - Rua Waldemar Vieira Afonso - Rua C (portaria do condomínio Vale do Sossego).

Bairro x Terminal Correas

Rua C (portaria do Condomínio Vale do Sossego) - Rua Waldemar Vieira Afonso - Rua Divino Espírito Santo - Estrada do Carangola - Estrada União e Indústria - Terminal Corrêas.