Prisão foi realizada por agentes da 105ª DP.Foto: Divulgação/PCERJ

Publicado 07/02/2024 15:14

Petrópolis - Um homem acusado de ter matado uma vítima a pauladas em Petrópolis foi preso pela Polícia Civil durante essa terça-feira (6). A prisão ocorreu após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com a polícia, o acusado foi localizado em Cavalcanti, no município de Caxambu, situado no interior de Minas Gerais. O preso foi encaminhado diretamente ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.