Alan conquistou medalha de ouro no torneio. - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2024 15:17

Petrópolis - No último sábado (3), o lutador petropolitano Alan dos Santos, representando a equipe Wellington Brasa, conquistou uma vitória em uma competição organizada pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRio). O evento, sediado na Arena da Juventude, também conhecida como Arena de Deodoro, na Vila Militar do Rio de Janeiro, reuniu alguns dos melhores praticantes do esporte.

Alan participou na categoria Master 2 leve, até 76 kg, demonstrando técnica apurada e dedicação incansável aos treinos, enfrentando uma chave de lutas desafiadora, que exigiu determinação e habilidade. "Essa vitória tem um significado muito especial para mim. Estive afastado das competições por sete anos. Retornar ao cenário competitivo e alcançar o sucesso novamente é uma sensação indescritível. Não apenas representa a validação de todo o esforço e dedicação que coloquei nos treinos, mas também traz visibilidade para o esporte em Petrópolis", disse Alan.



Esta vitória representa um momento significativo na carreira do lutador, marcando seu retorno triunfante ao cenário competitivo após um período dedicado principalmente ao ensino como professor. Depois de um intervalo focado em transmitir o conhecimento e paixão pelo jiu-jitsu aos alunos da academia Fight Corner, Alan demonstrou que habilidade e determinação continuam afiadas, reafirmando seu lugar entre os melhores competidores da modalidade. "Essa vitória não é apenas minha, mas também de todos os meus alunos que treinam arduamente na academia todos os dias. Quero que meus alunos se inspirem nesta vitória e percebam que eles também são capazes de alcançar grandes feitos no jiu-jitsu e em suas vidas pessoais", completou ele.



Agora o lutador já se prepara para as próximas competições agendadas para este ano. Os treinos intensos e a preparação continuam todos os dias para trazer a vitória no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Olímpico 2024, realizado pela Confederação de Jiu-Jitsu Olímpico no dia 24 de fevereiro.