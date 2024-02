Petrópolis

Governo do Estado publica chamamento público para construção de 224 moradias pelo Minha Casa, Minha Vida em Petrópolis

Secretaria de Habitação vai selecionar empresas que vão erguer 400 unidades habitacionais no Complexo do Alemão, 200 no Rocha (Jacarezinho) e 224 em Petrópolis