Na foto, a primeira escola Brasil-Alemanha, no Rio. Nova unidade inaugura em Petrópolis. Foto: Ellan Lustosa/Seeduc-RJ

Publicado 31/01/2024 15:29 | Atualizado 31/01/2024 16:49

Petrópolis - Nesta quarta-feira (31), a Secretaria de Estado de Educação reabre as matrículas para turmas do Ensino Fundamental II e Médio no Ciep Santos Dumont, no Independência. Reformada e revitalizada, a unidade irá oferecer curso intercultural - que tem todas as disciplinas do curso tradicional, além de aulas de alemão.

Os interessados em se matricular devem acessar o site Matrícula Fácil . Em caso de dúvidas, o interessado pode ir até a escola, que fica localizada na Rua Prefeito Yedo Fiuza, 527. O atendimento na unidade ocorre das 8h às 17h. Após se inscrever no site, o interessado tem que ir à unidade em até 48 horas com toda a documentação solicitada.

“O Ciep foi revitalizado e preparado para receber com muito carinho os estudantes. Importante que alunos e pais saibam que a escola terá curso Intercultural Brasil-Alemanha, e que isso inclui todas as disciplinas do curso tradicional, tendo o ensino de alemão como um complemento na formação”, assinala Bernardo Rossi, Secretário de Estado de Governo.

Em caso de dúvidas, os interessados podem fazer contato com a equipe da escola enviando mensagem pelo (24) 9.9279-2978.