Paulo está foragido desde 11 de janeiro - Foto: Disque Denúncia

Paulo está foragido desde 11 de janeiroFoto: Disque Denúncia

Publicado 28/01/2024 18:59

Petrópolis - O Disque Denúncia divulgou o cartaz de procurado de Paulo Marcio Soriano, de 40 anos, acusado de homicídio qualificado em crime ocorrido no início deste mês, em Nogueira. O inquérito foi instaurado pela 106ª DP.

O crime ocorreu no dia 11 de janeiro, por volta de 20h40, na Estrada José Muniz Pavão, quando Paulo teria efetuado disparos de arma de fogo contra o advogado Anderson Barbosa de Sousa, de 50 anos, que morreu na ocasião. O crime ocorreu, segundo a investigação, por motivo fútil, com a vítima estando na calçada, em frente ao estabelecimento comercial de Paulo, conversando com um amigo e tendo se recusado a sair do local, como foi pedido pelo acusado. Diante da negativa de Anderson, Paulo teria entrado no comércio e voltado com uma pistola 9mm, realizando os disparos sem dizer nada.

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis expediu o mandado de prisão por homicídio qualificado. O acusado já é considerado foragido da Justiça.



O Disque Denúncia solicita a população que repasse informações sobre crimes ou sobre a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima para seguintes canais:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) ? 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.