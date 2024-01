Monsenhor é o atual Administrador Diocesano. - Foto: Diocese de Petrópolis

Publicado 27/01/2024 16:34

Petrópolis - Em memória de todas as vítimas e lembrando da tragédia de 2022, o Administrador Diocesano da Diocese de Petrópolis, Monsenhor José Maria Pereira irá presidir a missa no dia 15 de fevereiro, às 19h30, na Igreja Santo Antônio, no Alto da Serra. O Monsenhor afirmou que além de lembrar de quem perdeu suas vidas, a celebração também servirá como um momento de estar ao lado daqueles que ainda sofrem com a lembrança e lutam para recomeçar suas vidas.

A celebração foi confirmada pelo Pároco do Alto da Serra, Padre José Celestino, que, em 2022, colocou todas as instalações da Paróquia Santo Antônio para acolher as vítimas. Com apoio de voluntários, do Seminário Diocesano, de diversos sacerdotes, das Irmãs da Arca de Maria e de outras religiosas, nos primeiros dias da tragédia atendeu mais de 300 pessoas na Igreja Santo Antônio, e ainda dava apoio e suporte a outros locais de toda região do Alto da Serra que acolheu os sobreviventes da tragédia.

Monsenhor José Maria lembrou ainda que os dois últimos bispos da Diocese, Dom Filippo Santoro, arcebispo emérito de Taranto, na Itália, e Dom Gregório Paixão, OSB, atual arcebispo de Fortaleza, foram fundamentais para que a ajuda chegasse às vítimas, cobrando união das autoridades públicas.