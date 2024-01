Local foi reinaugurado após passar por reforma completa. - Foto: Reprodução

Publicado 27/01/2024 15:59

Petrópolis - Foi reinaugurado, na manhã deste sábado (27), o Restaurante Popular Regina de Lurdes Vieira, no Centro de Petrópolis. A unidade estava fechada desde 2020, no início da pandemia, servindo refeições apenas em retiradas, no formato de quentinhas.

As obras na unidade começaram em março do último ano e, durante o processo, um vazamento foi detectado no telhado do prédio anexo, sendo necessária uma nova licitação para que as melhorias ocorressem, o que causou um atraso nas obras.

Agora, as comidas devem voltar a ser servidas no local. Cerca de três mil refeições, entre café da manhã, almoço e lanche da tarde, sejam servidas diariamente.

A reinauguração contou com a presença do governador Cláudio Castro, do Secretário de Estado de Governo do Rio de Janeiro, Bernardo Rossi, da secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, além de vereadores como Hingo Hammes, Domingos Protetor e Dudu.