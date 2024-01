Ação para desapropriação foi iniciada. - Foto: Reprodução

Ação para desapropriação foi iniciada.Foto: Reprodução

Publicado 25/01/2024 16:24

Petrópolis - Foi protocolada pela prefeitura, a ação de desapropriação da Casa da Morte, no Caxambu, usada durante a ditadura militar para torturar e matar presos políticos. A ação foi protocolada nesta semana na 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis e é um passo para a criação do Memorial da Liberdade, Verdade e Justiça, que busca a preservação da história para que crimes como os ocorridos no período ditatorial não aconteçam mais.

O Ministério dos Direitos Humanos irá apoiar a desapropriação do local, disponibilizando os recursos financeiros necessários para a conclusão do processo. A Universidade Federal Fluminense é uma candidata a assumir a gestão do memorial, assim que criado, para garantir a continuidade de seu funcionamento.





O imóvel é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), o que garante que as características da casa serão sempre preservadas.